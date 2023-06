Rezultate Evaluarea Naționala 2023. Model contestație pentru elevii nemulțumiți. Rezultatele inițiale de la Evaluarea Naționala 2023 vor fi afișate miercuri, 28 iunie, pana la ora 14, potrivit Ministerului Educației. Elevii nemulțumiți de notele primite pot sa depuna contestații. Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, in zilele de 28 iunie (in intervalul orar 16:00 – 19:00) și 29 iunie (in intervalul orar 8:00 – 12:00). Rezultate Evaluarea Naționala 2023. Model contestație pentru elevii nemulțumiți Rezultatele la Evaluarea Naționala 2023 pot…