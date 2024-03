Stiri pe aceeasi tema

- Ruxandra Dumitrescu, fosta internationala romana si elena de volei, a incetat din viata, duminica, 3 martie, la varsta de 46 de ani, a anuntat, astazi, Federatia Romana de Volei, citata de Agerpres. Citește și Mircea Lucescu, șocat cand a auzit ca a fost urmarit de Securitate: „Nu pot sa cred așa ceva.…

- ''O veste groaznica in voleiul feminin romanesc! Duminica seara, la doar 46 de ani, ne-a parasit Ruxi Dumitrescu, o fosta mare jucatoare care a evoluat atat pentru nationala Romaniei, cat si pentru cea a Greciei'', se arata in comunicat.Nascuta la Rm. Valcea, Ruxandra Dumitrescu a jucat in prima liga…

