- Turiștii straini pot sa-și rezerve vacanțe în Spania începând cu luna iulie, în condițiile în care auto-izolarea de doua saptamâni impusa celor care trec granița va fi, probabil, suspendata pâna atunci, a declarat luni ministrul turismului, citat de Reuters.…

- Reluarea in conditii de siguranta a turismului international in Spania va avea loc in luna iulie, dupa cum a estimat vicepremierul spaniol Teresa Ribera, responsabila cu masurile de relaxare.

- Ministrul italian al Culturii, Dario Franceschini, a incurajat italienii, dar si turistii straini, sa-si petreaca vacanta de vara in Italia, in cadrul unui interviu aparut miercuri in cotidianul Il Messaggero, potrivit AFP."Investim foarte mult in turismul intern intrucat va fi o vara de vacante…

- Autoritațile de Grecia anunța ca sezonul estival din acest an va fi in perioada iulie-septembrie, iar persoanele care intenționeaza sa viziteze țara nu vor putea veni din orice destinație a lumii, așa cum se intampla in fiecare an, a anuntat ministrul Turismului, Charis Theocharis, intr-un interviu,…

