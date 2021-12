Revoluție în domeniul frumuseții: cristale lichide pentru păr In prezent, industria frumuseții ne ofera din ce in ce mai multe tipuri de produse inovatoare, cum ar fi cristalele lichide pentru par. Chiar daca au aparut pe piața destul de recent, acestea au devenit extrem de populare in randul femeilor din intreaga lume. Cristalele lichide contribuie la regenerarea și intarirea parului, deoarece substanțele active, satureaza fibra capilara cu micronutrienți utili. De asemenea, previn apariția varfurilor despicate, combat procesul de uscare excesiva și faciliteaza pieptanarea. Acest produs este un lichid uleios, care ofera o mulțime de proprietați benefice.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul de schi din stațiunea montana Parang a fost inaugurat cu un autoturism. Nici bine nu s-a așternut stratul de zapada, ca un conducator auto a vrut sa testeze starea partiei. A ales sa coboare cu mașina fix pe partia de schi. Chiar daca partiile inca nu sunt amenajate pentru a-i primi pe turiști,…

- Black Friday Romania 2021 este in plina desfasurare pe Esteto.ro. Acestia va ofera reduceri serioase la mii de produse, cele mai importante dintre ele fiind la produse cosmetice. Black Friday Romania 2021 este un eveniment foarte asteptat de toti romanii, deoarece este momentul oportun sa isi achizitioneze…

- Black Friday 2021 este un eveniment foarte asteptat in fiecare an de catre clientii ce isi doresc sa isi achizitioneze produse la preturi reduse. Promotiile sunt afisate la mii de produse din toate categoriile . Esteto.ro este unul dintre magazinele online care pun la bataie reduceri consistente de…

- Pentru a va menține parul sanatos și frumos, trebuie sa il ingrijiți in mod corespunzator. Cu toate acestea, exista multe mituri care trec de la generație la generație și fac ca majoritatea femeilor sa creada in ele. Pentru a va menține parul sanatos și frumos, trebuie sa il ingrijiți in mod corespunzator.…

- Protecția și prevenția sunt cuvintele cheie pentru menținerea sanatații. De acceea, din grija pentru noi și cei dragi noua, este esențial sa folosim toate metodele pe care le avem la indemana pentru a lupta impotriva virușilor și a microbilor, precum soluții dezinfectante pentru maini și suprafețe,…

- Pe masura ce tehnologia a avansat, au evoluat și metodele de diagnostic și tratament utilizate in numeroase probleme medicale. Domeniul stomatologiei nu face excepție, acesta abordand numeroase mijloace digitale prin care pacienții iși pot imbunatați dantura. Iata care sunt avantajele oferite de serviciile…

- Jackie Kennedy Onassis, secretele frumuseții sale. Ce ritual de ingrijire urma! Jackie Kennedy Onassis, a fost, este și va ramane un style icon. Un model de frumusețe naturala și eleganța demna de admirat. Iata ce ritual de ingrijire urma Jackie O, cațiva pași pe care ii considera esențiali in rutina…

- Oficialii americani din domeniul sanatatii sunt de parere ca persoanele complet vaccinate sunt de 11 ori mai putin susceptibile sa moara din cauza COVID-19 si de 10 ori mai putin susceptibile sa fie spitalizate. Reamintim faptul ca tulpina Delta a coronavirusului a devenit predominanta in SUA. Datele…