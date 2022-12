Revoluția română din 1989: Ziua când protestele au cuprins toată țara Izbucnita pe 16 decembrie 1989, la Timișoara, revoluția romana a avut nevoie de cinci zile, zeci de morți, sute de raniți și arestați pentru a se raspandi in mai multe orașe din țara. In București, un miting organizat de Nicolae Ceaușescu s-a transformat in manifestație impotriva regimului. Pe 16 de cembrie 1989, zeci apoi sute de oameni s-au adunat sa-l sprijine pe pastorul reformat Laszlo Tokes, ca raspuns la incercarea guvernului de a-l evacua din parohie. In urma cu cateva zile, pastorul facuse comentarii critice la adresa regimului pe un post de televiziune din Ungaria. Era picatura ce umple… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

