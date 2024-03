Protest în faţa clădirii care a adăpostit, în trecut, Biblioteca Judeţeană. În locul ei se va construi un bloc cu 10 etaje Joi dupa-amiaza, o asociație din Bistrița a organizat un protest in fața cladirii care a gazduit Biblioteca Județeana in trecut. Actualii proprietari doresc sa construiasca un bloc cu 10 etaje in locul acesteia, iar asociația a cerut autoritaților locale sa se implice și sa nu permita demolarea imobilului. La protestul inițiat de Asociația Bistrița Civica au participat aproximativ 20 de cetațeni, majoritatea in varsta, care iși amintesc de vremurile in care veneau in aceasta cladire pentru a imprumuta carți. Aceștia au cerut primariei sa inițieze demersurile pentru ca fosta Biblioteca Județeana… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

