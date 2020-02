Stiri pe aceeasi tema

- ​Startup-ul Monese, cu sediul central în Marea Britanie, intra pe piata din România. Fintech-ul are functionalitati similare cu Revolut, dar de saptamâna viitoare utilizatorii români vor avea conturi cu coduri IBAN emise de o banca din România.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Fintech-ul britanic Revolut depaseste pragul de un milion de utilizatori in Romania, dupa o crestere cu 400% in a doua jumatate a anului 2019. Romania devine a doua cea mai mare piata Revolut dupa...

- Platforma Commoditrader, un fintech danez, a semnat un parteneriat cu Asociatia Producatorilor de Porumb din România, formata din 500 de fermieri, pentru listarea si comercializarea produselor agricole, online, gratuit. Platforma Commoditrader, un fintech danez înfiintat…

- Lupta intre generatiii nu se termina niciodata, iar tinerii rar cad de acord cu parintilor lor, cand vine vorba despre viitorul lor profesional. Daca tinerii cu studii peste hotare ar accepta o cariera si in Romania, parintii isi doresc o traiectorie...

- Gabriela Firea (47 de ani), primarul general al Capitalei, a comentat accidentul care a provocat rumoare in Romania, cel petrecut intre un BMW și un tramvai pe strazile din București. Firea a ținut sa laude montarea gardurilor de protecție din dreptul șinelor de tramvai, in contextul in care patru…

- Perioada Craciunului este extrem de profitabila pentru comercianți și reprezinta un motiv de îngrijorare pentru români, care nu știu daca vor avea resursele necesare sa acopere toate cheltuielile, arata studiul unei companii de cercetare. Cât cheltuie românii de sarbatori si…

- Anumite state europene sunt mai curajoase din punct de vedere legislativ, reglementand sau permitand in mod expres crowdfunding-ul sau imprumuturile peer-to-peer si generand in acest mod atat oportunitati de business pentru Fintech-uri, cat si...

- Filmul „colectiv”, regizat de catre Alexander Nanau, va intra in peste 30 de cinematografe din Romania pe 28 februarie 2020, in București și in 20 de orașe din țara. „colectiv” spune povestea primului an de dupa incendiul din clubul cu același nume și urmarește cu egal interes autoritați și jurnaliști,…