Stiri pe aceeasi tema

- Speriați de incidentele de la finalul partidei derby a Ligii a IV-a, de la Șugag, dintre Transalpina și CS Ocna Mureș, incheiata cu scorul de 4-5 (1-2), arbitrii au apelat la numarul „112”, temandu-se pentru securitatea lor!! Nervoși din pricina faptului ca favoriții au pierdut intalnirea dupa ce au…

- Partida vedeta a rundei a 19-a din Sambata Mare s-a disputat la Șugag, Transalpina și CS Ocna Mureș, doua pretendente la promovarea in Liga a 3-a. Partida incinsa intre formațiile de pe podium, ce incearca sa ajunga in eșalonul superior. Oaspeții și-au aratat pretențiile in minutul 4, cand Vali Dragan…

- Cel puțin 10 state membre vor anunța luni expulzarea diplomaților ruși, conform unor declarații pe surse acordate la finalul Consiliul European. In cadrul summitului, liderii țarilor UE au confirmat evaluarea Marii Britanii, potrivit careia atacul de la Salisbury a fost comandat de Moscova, dar au convenit…

- CHIȘINAU, 26 sept — Sputnik. "Prea mult este prea mult. Încetați sa mai persecutați bisericile", scrie pe afișele derulate în jurul Bisericii Sfântului Mormânt din Ierusalim. Aici este locul unde a fost crucificat, a murit și a reînviat Iisus Hristos, transmite…

- Nicolae Dica, antrenorul echipei de fotbal FCSB, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca va efectua schimbari in primul unsprezece in derby-ul cu Dinamo pentru a odihni unii jucatori dupa efortul mare depus in partida cu

- Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB-ului, a acuzat in termeni duri arbitrajul lui Marcel Birsan de la meciul cu CFR Cluj de sambata, 1-1. Oficialul stelist reclama golul marcat de clujeni in prima repriza, dar și un penalty neacordat roș-albaștrilor. "Daca am avea și un arbitraj corect, ceea ce…

- Duminica, 4 februarie, incepand cu ora 13.00, in Sala Sporturilor “Florin Fleseriu” din Sebes se va disputa faza finala a celei de-a treia editii a Campionatului de Fotbal in Sala, competitie organizata de Asociatia Judeteana de Fotbal Alba. In “careul de asi” au acces echipele clasate pe primul loc…

- >Asociatia pentru Drepturile Taximetristilor anunta un protest spontan miercuri la Primaria Bucuresti. „In data de 19 decembrie 2018 ne-a fost prezentata de catre Gabriela Firea aat noua, cat si cetatenilor bucuresteni ca facand parte dintr-un set de masuri menite sa combata pirateria existenta…