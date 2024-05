Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratele școlare și toate școlile trebuie sa desemneze o persoana responsabila cu educația rutiera, potrivit unui adrese a Ministerului Educației, .... The post SIGURANȚA ELEVILOR Persoana responsabila cu educația rutiera, desemnata in școli first appeared on Informatia Zilei .

- Proiectul de lege care introduce „terapiei durerii” in categoria de drepturi ale pacientilor a primit avizul Comisiei pentru sanatate a Senatului Romaniei, cu unanimitate de voturi. Senatoarea Nicoleta Pauliuc, inițiatoarea proiectului, transmite ca actul normativ defineste serviciile medicale pentru…

- Echipa administrației locale din Sectorul 5 a intensificat acțiunile pentru creșterea siguranței rutiere, montand limitatoare de viteza in mai multe zone intens circulate. Astazi, au fost instalate limitatoare de viteza pe Strada Bejești nr. 15, ca raspuns la solicitarile venite din partea locuitorilor.…

- Consiliul Județean Cluj va achiziționa, din fonduri europene, echipamente electrice pentru marcarea și curațarea drumurilor județene. Totodata, vor fi iluminate aproape 200 de treceri de pietoni de pe drumurile din județ.

- Normele actuale ale UE privind aplicarea transfrontaliera au contribuit la cresterea gradului de respectare a normelor de siguranta rutiera de catre conducatorii auto nerezidenti, conform comunicatului de presa al CE. Cu toate acestea, in 2019, aproximativ 40 % din infractiunile transfrontaliere au…

- Sectia de Drumuri Nationale Sfantu Gheorghe a depus o plangere la Inspectoratul Judetean de Politie Covasna pentru identificarea persoanelor care au distrus peste 400 de elemente reflectorizante pe DN 13E, intre localitatile Sfantu Gheorghe si Valcele. Potrivit reprezentantilor Directiei Regionale de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a afirmat ca ar vrea o aplecare mai mare a Parlamentului pentru problematica mediului, insa a avansat și ideea unui „pact național” astfel incat protecția mediului sa devina o „prioritate naționala”.

- In acest weekend, polițiștii rutieri maramureșeni au acționat in zona de competența in vederea reducerii riscului rutier pe drumurile publice, pentru asigurarea unui grad corespunzator al disciplinei rutiere in zonele de acțiune și intervalele orare stabilite. Acțiunile au vizat respectarea regimului…