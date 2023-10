Stiri pe aceeasi tema

- O judecatoare din județul Suceava este acuzata de procurorii PICCJ de luare de mita, folosirea de informații ce nu sunt destinate publicitații, complicitate la trafic de influența și deținere de droguri. Ea a fost reținuta, arata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.Potrivit…

- La data de 03.10.2023, Curtea de Apel Oradea a admis acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat intre Parchetul de pe langa Tribunalul Satu Mare si inculpata, ca urmare a apelurilor declarate, atat de catre aceasta, cat si de unitatea de parchet mentionata.Prin decizia penala pronuntata, Curtea de…

- Concursul a fost organizat de Ministerul Justitiei in colaborare cu Ministerul Educatiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania. In Sectiunea Document poate fi…

- John Hargreaves, 34 de ani, a izbit intenționat cu SUV-ul sau sediul secției din Independence Township din Warren County, statul american New Jersey, in timp ce din boxele mașinii rasuna melodia „Welcome to the Jungle”, transmite poliția locala, citata de portalul WFMZ. In mod miraculos, nimeni nu a…

- Judecatoria Radauți a dat sentința intr-un proces in care o tanara din Botoșani a fost judecata dupa un accident pe care l-a produs și in care a lovit pe trecerea de pietoni un copil de 12 ani. Resuscitat la locul accidentului, baiatul a murit apoi in drum spre spital, scrie Monitorul de Suceava.Tanara…

- Reprezentantii Autoritatii Navale Romane (ANR) au anuntat ca nava care a suferit o explozie, miercuri dimineata, in zona Sulina, a fost remorcata catre Golful Musura si esuata in siguranta. De asemenea, specialistii au montat in jurul navei un baraj antipoluare pentru a proteja zona de eventualele scurgeri…

- ”La data de 17 septembrie 2023, in jurul orei 13.45, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 13 a fost sesizata cu privire la faptul ca, in parcarea unui supermarket din Sectorul 3, in urma unui conflict spontan, un barbat, in varsta de 40 de ani, ar fi fost agresat cu un obiect…