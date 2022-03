Revanșa „vestelor portocalii” în fața lui Google Translate. Traducătorii voluntari dovedesc în criza refugiaților că participarea și competența umană sunt de neînlocuit In cea mai mare revarsare de suferința din Europa ultimelor decenii, cu 2,5 milioane de refugiați pe drumuri, limba și contactul om la om au devenit cea mai prețioasa resursa. Cine sunt translatorii care ii ajuta pe refugiații ucraineni in Gara de Nord. Așa cum pandemia a revalorizat profesii „modeste”, precum oamenii care fac curat sau vanzatorii de la supermarket, razboiul din Ucraina și criza umanitara dau o lecție de neuitat lumii. Privita ca o meserie „pe cale de dispariție”, foarte prost platita pentru cata educație și munca presupune, profesia de traducator a devenit cruciala. *** „Mi-a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

