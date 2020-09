Revanșa părinților Autor: Sorin Rosca Stanescu Suntem in plina numaratoare inversa. Fix peste 12 zile incep școlile. In Romania. In alte țari, momentul a fost amanat. Pentru a-i proteja pe copii in pandemie. Pe copii și pe familiile acestora. La noi, autoritațile merg inainte. Implacabil. Pe model german. Sau nu. Pentru ca sistemul e alandala. Dat total peste cap. Mai devreme sau mai tarziu, loviți de consecințele relei administrații, parinții iși vor lua revanșa. A fost taiata coada vulpii și in ceea ce privește tabletele. In mod normal, sunt necesare milioane de tablete. Dar Guvernul nu a negociat decat pentru… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- AN SCOLAR 2020-2021. In timp ce in Romania, ministrul Anisie si ministrul Tataru ametesc pe toata lumea, Europa a gasit solutii pentru deschiderea anului scolar: scoli cu clase mai mici si lectii mai scurte. Dar multi parinti si profesori isi fac griji ca masurile nu sunt suficiente sau au fost adoptate…

- In majoritatea tarilor europene, anul scolar incepe in septembrie. In Germania, Irlanda de Nord si Scotia, copiii si adolescentii au scapat mai repede de izolare si s-au reintalnit cu colegii inca din august. Luna aceasta, primii care vor intra din nou in clase vor fi elevii francezi si belgieni, potrivit…

- Peste jumatate (55%) dintre parintii elevilor romani doresc revenirea la cursurile fata in fata, acordand cel mai crescut nivel de incredere acestui scenariu (4,6 puncte din 7), se arata in studiul "Back to School Post-Covid", comandat de Ministerul Educatiei si Cercetarii. De asemenea, unul din trei…

- Italia se pregatește de inceperea noului an școlar. Copiii nu au mai mers la școala din martie, dupa ce s-a instituit carantina. Acum școlile vor reincepe, treptat, in condiții foarte stricte. Profesorii vor purta masca și viziera Autoritațile italiene au decis cum va incepe noul an școlar, dupa certuri…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca seful statului si Guvernul "nu sunt in stare" sa le spuna concret parintilor cum vor invata copiii lor in acest an scolar si "ii ametesc" cu scenarii. "Scenarii pentru copii, certitudini pentru pedofili! Iohannis si Guvernul sau nu…

- Autoritațile din județul Timișoara au cerut Comitetului Național pentru Situații de Urgența declararea carantinei in orașul Faget, unde au fost inregistrate 47 de cazuri de coronavirus. Astfel, Faget ar putea deveni primul oraș care intra in carantina dupa aprobarea noii legi. Pana acum, in orașul Faget…

- O decizie a înaltei instanțe, publicata pe 2 iulie, considera carantina instituita de guvern „o privare reala de libertate” și „o restricție a drepturilor fundamentale”. Cu alte cuvinte, toate masurile luate de guvern pentru a conține pandemia sunt considerate neconstituționale,…

- Femeia care a fost fotografiata avand in mana o tufa cu bujori de munte poate fi amendata in baza imaginii, a anunțat Iulian Stana, secretar de stat in Ministerul Mediului."Acest tip de incidente se intampla. Oamenii nu conștientizeaza sau nu ii intereseaza ca rup o planta protejata de lege. Persoana…