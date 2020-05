Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul internațional din Hong Kong este primul din lume care a inceput testarea unor cabine de dezinfectare CleanTech, care par desprinse din filmele science fiction. Inaintea accesului in cabina este verificata temperatura, iar apoi sunt necesare 40 de secunde pentru operațiunile propriu-zise de…

- Un oras din Suedia a apelat joi la o metoda mai putin conventionala in incercarea de a preveni transmiterea coronavirusului in timpul unui eveniment festiv desfasurat anual si anume imprastierea gunoiului de pasare in parcul central, informeaza Reuters, citat de agerpres.ro.

- Autoritatile din Hong Kong vor redeschide institutiile care ofera servicii publice precum muzee, centre sportive si biblioteci, a anuntat marti guvernul dupa ce responsabili din domeniul medical nu au raportat niciun caz nou de coronavirus pentru a treia zi consecutiv, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Departamentul…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Timisoara a instituit obligativitatea purtarii de masti de protectie si manusi, in magazine, mijloacele de transport public si in spatiile publice administrative unde sunt relatii cu publicul.”Incepand cu data de 22 aprilie a.c. pe teritoriul administrativ…

- Lideri din domeniul afacerilor, sindicatele si medicii si-au unit luni fortele pentru a face presiuni asupra guvernului portughez in vederea consolidarii masurilor de sanatate publica pentru a permite o relaxare treptata a izolarii la nivel national impuse in legatura cu pandemia de coronavirus,…

- 430.000 de litri de votca si alcool pur conficati de autoritati vor fi distribuiti institutiilor pentru a fi folositi ca dezinfectanti in contextul pandemiei de coronavirus, a transmis vineri procuratura, relateaza Reuters.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a interzis vineri printr-un decret toate evenimentele stiintifice, culturale si artistice pana la sfarsitul lui aprilie, ca masura de limitare a epidemiei provocate de coronavirus, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Decretul publicat in Monitorul Oficial…

- Grecia va interzice de joi adunarile publice de 10 persoane sau mai multe, in incercarea de a preveni raspandirea coronavirusului, au declarat oficialitatile elene.Cine va incalca regula va fi amendat cu 1.000 de euro."Mișcarea in afara casei trebuie sa fie limitata la minimul absolut și numai pentru…