- DEPISTAȚI… Poliția din zona Barlad a reușit sa depisteze, intr-o singura, zi trei șoferi care, fie bauți, fie fara permis, puneau in pericol traficul rutier. Doi dintre conducatorii auto in cauza au fost depistați prin municipiul Barlad la volan sub influența bauturilor alcoolice, la primele ore ale…

- PRIMARIA COMUNEI CUPSENI, judetul MARAMURES, publica anuntul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de : – conducere: SECRETAR GENERAL UAT – execuție:Consilier achizitii publice, Clasa I, Grad asistent, COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE Data de sustinere a probei…

- M&M… Mihai Apostu este primarul comunei Pogonești și candidatul PSD pentru un nou mandat. Fratele sau, Marcel Apostu, este consilier PNL și candidatul acestui partid pentru aceeași primarie. Cei doi candidați spun ca se respecta ca frați, dar vor lupta politic pana la moarte pentru funcția dorita! “Suntem…

- SCUMP… Primaria municipiului Barlad vrea sa dezvolte infrastructura velo o orașului, iar in acest scop și-a propus construirea a 7263 metri de piste pentru biciclete. Se pare ca obiectivul trebuie realizat cu orice preț, la propriu, daca ne uitam la valoarea totala a investiției, care se ridica la peste…

- INTERES… Primaria municipiului Huși a publicat pe site-ul propriu, pentru consultarea cetațenilor, „Strategia de Dezvoltare a municipiului Huși pentru perioada 2023 – 2030”, iar cei interesați sa participe activ la viața cetații sunt chemați sa trimita instituției sugestii și pareri, fața de cele consemnate…

- MARȚIȘOR… Debut de primavara surprinzator la Huși! De 8 Martie, Primaria s-a gandit sa le faca hușencelor un cadou inedit. Mai exact, l-a invitat pe Ovidiu Komornik, autorul celebrei piese „Frumoasa mea”, sa le incante pe sarbatoritele zilei, iar locația in care se va desfașura spectacolul este și ea…

- Familia lui Aleksei Navalnii nu poate organiza o ceremonie funerara pentru dizidentul rus mort in inchisoare, pentru ca toate firmele de servicii funerare refuza cand aud despre cine este vorba, susține purtatoarea de cuvant a fostului lider al opoziției. „Inca de ieri cautam un loc unde sa organizam…

- PROTEST… Funcționarii publici din 35 de primarii de comune din județul Vaslui, precum și cei din Primaria orașului Murgeni, se vor alatura astazi colegilor din țara, care declanșeaza pentru doua ore o greva de avertisment, ca urmare a modului in care sunt salariați funcționarii din administrația publica…