- Continue reading Ministerul Afacerilor Externe co-organizeaza Reuniunea Liderilor de la Munchen, format al Conferinței de Securitate de la Munchen, inaintea Ministerialei de Externe a NATO de la București at Info real.

- Dupa aproape cinci ani in care a fost ținut la sertar, a fost adoptat un proiect de lege ce permite practic „clonarea” consulatelor. Este vorba de legea privind instituirea centrelor comunitare romanești in strainatate , ce au atribuții similare centrelor diplomatice. Votata cu o larga majoritate de…

- O expoziție de excepție a fost inaugurata astazi, la Arhivele Naționale Bistrița-Nasaud. Intre exponate se afla cateva obiecte unicat: un tablou original pictat de Regina Maria in 1927. Dar și o schița in creion realizata de Gheorghe Petrașcu. Schița o infațișeaza pe Regina Maria in ultimele zile de…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța lansarea logo-ului Reuniunii Miniștrilor Afacerilor Externe Aliați de la București, eveniment care se va desfașura pe 29 si 30 noiembrie 2022 si va marca prima reuniune de acest tip dupa Summitul NATO de la Madrid.

- Ucraina este recunoscatoare Romaniei pentru asistenta semnificativa furnizata inca din prima zi a razboiului, a declarat, miercuri, ambasadorul Ucrainei la Bucuresti, Igor Prokopciuk, in cadrul ceremoniei organizate cu ocazia Zilei Nationale a tarii sale. "Apreciez foarte mult ca drapelul ucrainean…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile romane au decis declararea ca persona non grata pe teritoriul Romaniei a unui reprezentant al Ambasadei Federației Ruse la București, care a fost informata cu privire la decizia sus-menționata din dispoziția ministrului afacerilor externe Bogdan…

