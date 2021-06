Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca in ceea ce priveste infiintarea Agentiei pentru Investitii in Sanatate, Coalitia a convenit sa creeze cadrul legal prin includerea unei prevederi in legea de abilitare a Guvernului, pentru ca Executivul sa poata da o ordonanta in acest sens in vacanta parlamentara.…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) informeaza ca au fost publicate Ghidurile Solicitantului, in varianta consultativa, pentru submasurile 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, 6.2 Sprijin pentru inființarea de activitați neagricole in zonele rurale, 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea…

- Economie Pot fi depuse proiectele pentru instalarea tinerilor fermieri, cat și pentru dezvoltarea micilor intreprinzatori din zonele rurale mai 20, 2021 14:16 Astazi, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat noile ghiduri consultative, care ofera posibilitatea inscrierii pentru accesarea…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a finantat prin submasura 4.1 Investitii in exploatatii agricole din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) proiectele a 1.967 de fermieri, valoarea contractelor incheiate fiind de un miliard de euro, a anuntat, miercuri,…

- ”Chiar daca acum avem un an cu precipitatii din abundenta, chiar daca semne bune se arata privind evolutia pandemiei, trebuie sa ne gandim si la siguranta alimentara. Vreau sa anunt programul pe care vrem sa-l lansam in luna iunie, un program de 3,2 miliarde de euro bani europeni - masuri de sprijin…

- Economie Bani pentru primariile Olteni și Vartoape, pentru decontarea unor lucrari PNDL aprilie 23, 2021 10:37 Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat, miercuri, 47.302.963,06 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 105 obiective de investiții realizate prin…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) primeste Cererile de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”, sesiunea 4/2021. Schema este aferenta Masurii 15, Submasura 15.1 „Plati pentru angajamente de silvomediu”,…