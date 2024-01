Stiri pe aceeasi tema

- Baschetbalistele Politehnicii Timișoara s-au calificat in Final Four-ul Campionatului Național U19. Ultimul turneu al sezonului regulat a avut loc in weekend, iar sportivele alb-violete au caștigat ambele meciuri disputat in Sala „Constantin Jude” contra celor de la CSȘ Bega și CS Universitatea Cluj-Napoca.…

- Reputatul tehnician a acceptat oferta de a prelua echipa mare a celor de la SR Brașov dupa ce in ultima perioada a lucrat cu doua grupe de copii din cadrul clubului. Gruparea susținuta de fanii brașoveni trece printr-o perioada neagra dupa ce a incheiat anul 2023 pe ultimul loc in Seria a 5-a a Ligii…

- Pentru baieții de la Gloria, epuizați de alergatura și stres pe durata sezonului de toamna, a venit binemeritata vacanța. Ghilimelele le așezați dumneavoastra unde considerați. Lotul se va reuni chiar de Ziua Naționala a Culturii, pe 15 ianuarie, urmand apoi stagiul de pregatire hibernala, inainte de…

- Pentru al patrulea meci la rand acasa Politehnica Timisoara a perforat poarta oaspetilor din „C” de mai bine de cinci ori. Astazi a venit randul celor de la Avantul Periam, care au reusit la randul lor sa inscrie de doua ori, suparandu-l astfel putin pe Paul Codrea. A fost 5-2 pentru alb-violeti, care…

- Reprezentativa feminina a Romaniei se reunește la finalul acestei saptamani pentru ultimele doua jocuri din Liga Națiunilor. Este vorba de partidele cu Finlanda și Croația.Iata lotul convocat de selecționerul Cristian Dulca pentru aceste jocuri: Portari: Andreea Paraluța (Levante UD/Spania),…

- Politehnica Timisoara are parte de poate cea mai dificila deplasare a toamnei, sambata, pe terenul favoritei seriei – FC Bihor. Un „afis” mare pentru nivelul Ligii 3 si care a atras interes cu multe zile inainte de disputare. Duelul va fi in nocturna pe arena „Iuliu Bodola”, una cu multe amintiri pentru…

- Alb-violetii au trecut peste nereusitele din ultimele doua jocuri, ambele in deplasare, si au reusit un nou meci spectaculos pe teren propriu. Politehnica Timisoara si-a luat revansa cu Soimii Lipova in etapa a 11-a, a doua a returului Ligii 3, cu un neverosimil 6-1 (3-1) la capatul unui meci decis…

- REȘIȚA – Cei doi fotbaliști se pregatesc in Valea Domanului, sunt liberi de contract, iar antrenorul Flavius Stoican a specificat faptul ca și-i dorește foarte mult! Acesta crede ca CSM Reșița ar arata altfel cu cei doi fotbaliști in teren! Chiar daca au venit in vara foarte mulți jucatori noi in lotul…