Revenire pe semicerc. Mihail Ștefan Huta este de astazi jucatorul SCM Politehnica Timișoara. Pivotul in varsta de 29 ani are o experiența bogata atat in țara cat și in strainatate, la TV Endingen in Elveția. In prima parte a acestui sezon, a lucrat ca antrenor la ACS Transilvania Brașov. In Liga Zimbrilor, el a imbracat ... The post Lotul SCM Politehnica Timișoara se completeaza pe postul de pivot appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .