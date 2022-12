Retrospectiva 2022 în imobiliare – efervescență în zona chiriilor și precauție în vânzărilor Anul 2022 a inceput promițator la capitolul vanzarilor de apartamente și case, cu un record al numarului mediu de pagini vizualizate de potențialii cumparatori, semn al interesului crescut pentru achizițiile imobiliare. Cu toate acestea, cererea s-a temperat pe parcursul anului, iar interesul unui segment de romani s-a reindreptat catre piața chiriilor, care a inregistrat creșteri remarcabile. Conform datelor Storia.ro , platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri, in luna noiembrie 2022 s-a inregistrat cel mai mic numar din ultimii 3 ani la anunțurile active din categoria chiriilor. Piața… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

