Retragerea fundatiei lui Soros din Ungaria este vazuta de Comisia Europeana ca o lovitura pentru democratie

- Fundatia pentru o Societate Deschisa (Open Society Foundations, in engleza) explica in comunicat ca a decis sa plece dintr-un mediu politic si legal din ce in ce mai represiv. 'Decizia de a muta operatiunile din Budapesta vine in contextul in care guvernul ungar pregateste impunerea de noi restrictii…

- Universitatea Central Europeana (CEU) de la Budapesta, proiect lansat de miliardarul american de origine ungara George Soros, a anuntat marti ca ramane - deocamdata - in capitala Ungariei, in pofida deciziei luate de Fundatia pentru o Societate Deschisa a lui Soros de a-si inchide sediul din aceasta…

- Fundatia pentru o Societate Deschisa a lui George Soros isi va inchide biroul din Budapesta si se va muta in Berlin, a anuntat marti organizatia, care a spus ca decizia este legata de situatia legala si politica ostila din Ungaria, relateaza Reuters. ”Guvernul Ungariei a denigrat si denaturat activitatea…

