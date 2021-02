Retete traditionale romanesti din Muntenia Romania are o traditie culinara veche de secole, care a asimilat si retete din spatiile culturale invecinate. Desi deseori ne referim la bucataria noastra ca la un ansamblu unitar de retete si practici gastronomice, ea este de fapt o combinatie de retete regionale. Bucataria romaneasca nu este poate la fel de bogata in retete ca bucataria italiana sau franceza, dar, cu siguranta, are un grad ridicat de diversitate. Una dintre regiunile bogate in preparate traditionale este Muntenia. Fie ca este vorba de ciorbe, supe, fripturi, preparate din legume sau deserturi, aceasta zona are de toate. De aceea,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

