Reţeta Ponta, aplicată pe Udrea Numarul mare de candidati care se anunta la sefia PD-L, dintre simpatizantii lui Basescu, imi aduce aminte de alegerile din PSD, cand Ponta l-a invins surprinzator pe Geoana. Si atunci a fost un numar mare de candidati, toti antiGeoana, care s-au ret... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in spatele gratiilor, dupa ce a fost condamnata in dosarul „Gala Bute", Elena Udrea, fost ministru al Turismului, susține ca alegerile din 2024 vor aduce schimbari majore in conducerea țarii. Ea a dezvaluit și ce s-ar fi intamplat in culisele alegeril ...

- Liderul USR Catalin Drula susține ca se considera un potențial candidat la alegerile prezidențiale de anul viitor, dar, decizia nu ii aparține lui ci partidului din care face parte. Drula a mai spus ca vor avea un tandem presedinte-premier si a precizat ca lui, ca profil, i se potriveste mai mult o…

- O amenda de 15.000 de lei a fost aplicata, luni, de comisarii de la Protectia Consumatorilor Prahova dupa aglomeratia inregistrata la gondola care face legatura intre Cota 1400 si Cota 2000 din Sinaia. Conform datelor publicate pe pagina de Facebook a Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor…

- Studiu: 39% dintre angajati si candidati primesc cel putin o oferta noua de job in fiecare luna, iar 74% sunt abordati de recrutori de cateva ori pe an. 22.000 de joburi noi au fost postate de la inceputul anului si pana acum pe eJobs.ro Bucuresti, 18 ianuarie 2023: 2022 a fost cel mai bun an pe piata…

- Lumea are tot timpul nevoie de idoli fapt pentru care ii schimba de indata ce acestia dau impresia ca s-au perimat. De fapt nu doar dau impresia, ci chiar arata un asemenea grad de uzura prematura incat risca sa gripeze mecanismele sociale si mondene. Ca niciodata in istorie, gloria e astazi in cel…

- Decizia Austriei de vota impotriva intrarii Romaniei in Spatiul Schengen reprezinta o mare nedreptate si o umilinta pentru tara noastra. Cred insa ca ar trebui sa reflectam si la motivele pentru care, dupa 2011, guvernele noastre nu au reusit sa impuna o astfel de decizie in Uniunea Europeana, scrie …

- Profesoara de științe politice Alina Mungiu-Pippidi catalogheaza, intr-o opinie publicata in Romania Curata, eșecul Romaniei de a adera la spațiul Schengen drept un rezultat al rudimentului ideologiei de dreapta, promovat și la noi, care „imparte lumea in incluși și excluși”.Aderarea la spațiul Schengen…

- Concursul pentru admiterea in școlile de agenți de poliție, sesiunea octombrie-decembrie 2022, aflat inca in desfașurare, scoate in evidența un trist adevar, spun sindicaliștii de la SNPPC și anume ca, profesia de polițist nu mai este atractiva pentru tinerii din ziua de azi.Astfel, la Scoala de Agenti…