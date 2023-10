Rețetă de piure de țelină cu alune coapte. Un preparat sănătos și delicios Pentru aceste zile de toamna ți-am pregatit o rețeta de piure de țelina cu alune coapte. Este o delicatesa și te asiguram ca acest preparat va reuși sa-ți incante papilele gustative. Daca nu ai incercat aceasta mancare gustoasa și sanatoasa pana acum, atunci este momentul perfect sa o faci. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este vineri și cu siguranța și tu iți dorești sa pregatești ceva dulce. Daca nu ai idee ce sa gatești, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru crumble cu mere. Este un preparat gustos pentru toamna. Cei mici il vor adora cu…

- Rețeta pentru piure de cartofi cremos și gustosPotrivit specialiștilor din domeniul acesta, cel mai bun piure de cartofi este Aligot. Este un preparat francez care reprezinta cea mai buna varianta a acestui fel de mancare. In rețeta este inclusa și branza și smantana.Ce ingrediente ai nevoie: 1,5 kilograme…

- Este toamna, un sezon mul așteptat de romani, iar fructele și legumele de sezon sunt la mare cautare in piețe. Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești in acest sezon, atunci nu iți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai delicioasa rețeta de placinta…

- Daca vrei sa pregatești ceva delicios pentru tine și familia ta, dar nu știi ce, noi avem soluția care ar putea fi potrivita pentru tine. Iți prezentam o rețeta simpla și rapida de dovleac umplut. Iata cum trebuie sa procedezi, pas cu pas.

- Zacusca se numara printre cele mai consumate preparate de catre romani, iar in fiecare toamna gospodinele se pregatesc temeinic pentru venirea iernii. Daca iți dorești un gust autentic de zacusca cu vinete, rețeta de mai jos este perfecta pentru tine.

- In lumea culinara, perioadele de post reprezinta o oportunitate de a explora noi arome și texturi, de a descoperi opțiuni sanatoase și delicioase. In acest context, chifteluțele de legume devin o alegere perfecta pentru cei care iși doresc sa iși imbogațeasca meniul in timpul zilelor de abstinența.…

- Postul Adormirii Maicii Domnului a inceput in urma cu doar cateva zile. Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești in aceasta perioada sfanta a anului, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru pasta de ardei…

- In aceasta zi, pe data de 1 august 2023, a inceput postul Adormirii Maicii Domnului. Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești in aceasta perioada sfanta a anului, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru salata…