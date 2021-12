Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a devenit participant activ in European Blockchain Services Infrastructure (EBSI), platforma care pregatește și susține lansarea aplicațiilor informatice pe infrastructura de tip blockchain pe piața digitala a Uniunii Europene. Prin aderarea la platforma europeana de blockchain, STS contribuie la extinderea și consolidarea securitații rețelei EBSI, prin instalarea și gazduirea in […] Articolul Rețeaua europeana de blockchain, extinsa in Romania de catre STS apare prima data in Curierul National .