Stiri pe aceeasi tema

- Polonia vrea sa introduca controale de calitate la toate livrarile de cereale din Ucraina care tranziteaza țara, a declarat luni secretarul de stat din Ministerul polonez al Agriculturii, Michal Kolodziejczak. Anunțul vine intr-un moment in care fermierii polonezi continua protestele la scara nationala…

- Volodimir Zelenski, a anuntat sambata, in discursul sau video nocturn, ca a vorbit la telefon cu Emmanuel Macron, presedintele Frantei, despre situatia de pe campul de lupta si despre nevoile de aparare ale Ucrainei, dar si despre garantiile de securitate pe care le va oferi Franta. Acestea vor fi „un…

- Revolta fermierilor cuprinde intreaga Europa: mii de producatori din Germania, Franța, Polonia, Lituania, și Letonia sufera pierderi mari, iar guvernele nu iau masuri adecvate pentru a-i sprijini. In Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, fermierii au protestat de mai multe ori impotriva afluxului de…

- Este posibil ca Europa sa fi exagerat strategia de securitate energetica, grabindu-se sa extinda rețeaua de terminale LNG, dupa atacul Rusiei asupra Ucrainei, se arata intr-o analiza Reuters. Daca vor fi finalizate toate proiectele incepute, capacitatea terminalelor de gaze lichefiate va ajunge sa depașeasca…

- Peste o suta de parlamentari europeni de rang inalt vor trimite marti o scrisoare comuna omologilor lor din Congresul Statelor Unite, pe care incearca sa-i convinga sa deblocheze un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina, intr-un moment in care legislatorii americani au disensiuni care impiedica…

- Premierul ungar Viktor Orban se opune ferm negocierilor de aderare la Uniunea Europeana cu Ucraina, argumentand ca tara este afectata de coruptie si reprezinta o amenintare la adresa agriculturii europene, relateaza AFP. „Ucraina este cunoscuta drept una dintre cele mai corupte tari din lume. Este o…

- Aceste noi sanctiuni prevad interzicerea importului de diamante neindustriale din Rusia – incepand din ianuarie – si a importului de diamante rusesti din terte tari – incepand din martie -, se arata intr-un comunciat comun publicat dupa reuniune. Participantii la reuniune vor sa consolideze controlul…

- Anunț care vizeaza și Romania din partea lui Joe Biden: Putin spera sa distruga stabilitatea și integrarea regionala mai larga și sa profite de haosPresedintele american, Joe Biden, a semnat un articol de opinie in The Washington Post, in care face apel, printre altele, la continuarea ajutorului acordat…