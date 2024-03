Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Maia Sandu pledeaza in favoarea unei sustineri sporite a Ucrainei, un „meterez” al Republicii Moldova „atat timp cat Kievul rezista” si considera ca „trebuie ca Vladimir Putin sa fie oprit” de dragul securitatii europene, intr-un interviu publicat in editia de vineri a cotidianului Le Monde,…

- Franța și Ucraina vor semna, in curand, un acord privind angajamente de securitate, a declarat miercuri ministrul francez de Externe, Stephane Sejourne. Președintele francez Emmanuel Macron era așteptat sa finalizeze un acord de securitate in Ucraina in aceasta luna, dar a amanat calatoria din motive…

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, vine cu un anunț important pentru alianța: 18 state membre NATO au planuri de a atinge obiectivul de cheltuire a 2% din produsul intern brut pentru aparare in 2024. Acest anunț marcheaza o creștere impresionanta fața de 2014, cand doar trei țari au reușit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat vineri ca avionul militar de transport rusesc Iliusin Il-76 prabusit miercuri in regiunea rusa de granita Belgorod a fost doborat de antiaeriana ucraineana si ca autoritatile de la Kiev stiau ca la bordul aeronavei se aflau prizonieri de razboi ucraineni, consemneaza…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak i-a indemnat pe aliatii Ucrainei sa livreze tarii sale mai multe arme, pentru a o ajuta in apararea impotriva invaziei ruse, data fiind actuala stare a luptelor, scrie sambata, 20 ianuarie, agenția germana de presa DPA, potrivit Agerpres."Problema…

- Ungaria a blocat un ajutor de 50 de miliarde de euro din partea UE pentru Ucraina, la cateva ore dupa ce s-a ajuns la un acord privind inceperea negocierilor de aderare, transmite BBC, citat de News.ro.„Rezumatul turei de noapte: veto pentru banii suplimentari pentru Ucraina”, a postat premierul maghiar…