Restricții introduse în județul Ilfov, din cauza numărului ridicat al infectărilor Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a adoptat, duminica, o hotarare care introduce noi reguli pentru locuitorii din mai multe orase și comune ale județului, unde s-a menținut rata de incidența cumulata la 14 zile de peste 3/1000 locuitori. Astfel, incepand cu data de 31.01.2022, ora 00.00, se vor aplica noi masuri pentru locuitorii din […] The post Restricții introduse in județul Ilfov, din cauza numarului ridicat al infectarilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

