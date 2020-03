Stiri pe aceeasi tema

- La recomandarea Consiliului Județean Prahova, societatea Eliro - operatorul de transport public local din municipiul Campina a anunțat Primaria in privința unor modificari in programul traseelor locale, modificari impuse de restricțiile privind circulația persoanelor și masurile de prevenire a raspandirii…

- La Spitalul Judetean va fi montat un cort pentru triaj epidemiologic V. Stoica Iresponsabilitatea unei femei venite recent din Italia a starnit un val de ingrijorare, joi seara, la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiești, dupa ce s-a prezentat la maternitate din cauza unei hemoragii provocate in…

- • Jumatate dintre persoanele aflate in izolare la domiciliu au ieșit de sub monitorizare Violeta Stoica In județul Prahova au fost pana ieri doar trei suspiciuni de infectare cu coronavirus. Primele doua, saptamana trecuta – la Barcanești și la Campina –, ambele cu rezultate negative in urma testarii…

- La initiativa presedintelui CJ Prahova, Bogdan Toader, astazi, a avut loc o intalnire la nivelul judetului Prahova la care au participat autoritatile judetene, reprezentantii principalelor unitati sanitare din judet, sefi ai institutiilor subordonate Consiliului Judetean pentru a pune la punct un plan…

- In ultimele luni, autoritațile locale s-au confruntat cu o problema destul de greu de gestionat. Este vorba despre apariția in Campina a unor persoane fara adapost, venite din alte localitați din Prahova, dar și din alte județe. Aceste persoane au fost gasite pe strada sau prin parcuri și duse de Poliția…

- Social democratii prahoveni l-au reales, joi, in cadrul conferintei de alegeri, pe Bogdan Toader in functia de presedinte al organizatiei judetene a PSD, potrivit Agerpres.Toader, care este si presedintele Consiliului Judetean, a fost singurul candidat, el aflandu-se la conducerea organizatiei…

- PSD Prahova urmeaza sa isi aleaga, in aceasta saptamana, noua structura de conducere, la expirarea mandatelor anterioare. Acelasi lucru se intampla, zilele acestea, si in organizatiile Ploiesti si Campina. Liderii social-democrati anunta unele schimbari in birourile politice si se arata increzatoare…

- Presedintele PSD Prahova si al Consiliului Judetean a anuntat ca PSD va convoca o sesiune extraordinara a Camerei Deputaților pentru eliminarea pensiilor speciale astfel incat banii economisiți sa conduca la plata dublarii alocațiilor. Toader sustine ca exista solutii pentru identificarea…