- Statiile PECO si depozitele de produse petroliere de pe teritoriul municipiului Chisinau pot fi proiectate, amplasate si construite doar in baza unui plan urbanistic de detaliu elaborat, avizat, consultat cu populatia si aprobat in conformitate cu legislatia in vigoare. O decizie in acest sens a fost…

- Noi reguli privind amplasarea stațiilor PECO pe teritoriul Capitalei. Consiliul municipal Chișinau a adoptat o decizie care prevede ca benzinariile și depozitele de produse petroliere pot fi construite doar pe terenuri care au codul de reglementare urbanistica C7.

- Saptamina trecuta Consiliul municipal Chișinau a luat o decizie privind dezvoltarea comerțului stradal (comerțul cu amanuntul) in capitala, stabilind o formula de amplasare a chioșcurilor și gheretelor, precum și a taxelor care urmeaza a fi platite in bugetul local. In Conceptul comerțului stradal,…

- CHIȘINAU, 27 iun. - Sputnik. Ofițerul de presa al Inspectoratului de Poliție Hancești, Cristina Vicol, a declarat pentru Sputnik Moldova ca accidentul s-a produs la ora 08:00, in apropiere de satul Bozieni. © Photo : IP HanceștiAccident grav la Hancești Șoferul unui ”Hyundai”, un barbat de…

- Un mesaj ironic in adresa municipialitații a aparut pe un panou publicitar din Chișinau. „Pana primaria n-a interzis banerele din oraș mai bagam unul”, a fost afișat pe un billboard din capitala, asta in contextul in care mai multe panouri, in special cele cu dimensiuni mari, au fost scoase de pe mai…

- Austrian Airlines, subsidiara a Lufthansa, salvata cu 600 mil. euro, dupa ce compania mama a primit un ajutor de 9 mld. euro de la Guvernul german Lufthansa si Guvernul de la Viena au ajuns la un acord privind un pachet de salvare de 600 de milioane de euro pentru Austrian Airlines (AUA), a anuntat…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 05 iunie - 07 iunie, a.c., și 09 iunie -11 iunie, curent, va fi suspendat traficul rutier pe str. Ion Inculeț, in legatura cu executarea lucrarilor de reamplasare a pilonilor de energie electrica și telecomunicații. Astfel, pe perioada desfașurarii…

- 98 de accidente s-au produs in ultimele 72 de ore doar in municipiul Chișinau. Șase dintre acestea s-au soldat cu șapte persoane ranite, iar in cazul a 92 de accidente e vorba de pagube materiale.