- Zonele de promenada inființate de Primaria Capitalei se reconfigureaza, anunța Primaria Capitalei, anunța MEDIAFAX.Astfel, se extinde zona de promenada de la Calea Victoriei, se desființeaza cea din cartierul Cotroceni și se modifica zona din apropierea Pieței Amzei. Citește și: Vești…

- Parcurile, cimitirele și toate gradinile publice se vor deschide, incepand din acest weekend, in București. Anunțul a fost facut de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea . ”Din acest weekend se deschid toate parcurile, gradinile publice - inclusiv gradina zoologica -, si cimitirele din Capitala.…

- Traficul a scazut in Capitala pe durata restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, in medie cu 36% in timpul saptamanii si cu 54% in weekend, zona centrala si cea de nord inregistrand cele mai mari scaderi, releva un raport.

- Imagini uluitoare, pe Autostrada Soarelui! Drumul catre litoral este mai liber ca niciodata, de 1 mai, Ziua Muncii. Polițiștii pazesc ieșirea din București, unde cei mai mulți șoferi care vor sa iasa din Capitala menționeaza același motiv.

- Potrivit IPJ Buzau, in seara de 29 aprilie, politistii buzoieni au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat de 34 de ani, din Vrancea , a parasit in cursul zilei incinta unitatii medicale de pe raza municipiului Bucuresti, fara incuviintarea cadrelor medicale, unde se afla internat cu diagnosticul…

- Crește numarul cazurilor de violența domestica in perioada de izolare și distanțare sociala, spune primarul Capitalei, Gabriela Firea, care anunța ca a fost deschis, miercuri, cel mai mare centru pentru victimele din București.Firea s spus ca centrul pentru victimele violenței domestice, amenajat…

- Din cauza lucrarilor de asfaltare a carosabilului, pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti – Constanta, s-a inchis nodul rutier de la km 15, iesirea spre Cernica. Accesul catre localitatile Cernica si Balaceanca se va face prin DNCB.

- O femeie din Bucuresti a povestit ca a fost, vineri, protagonista unui incident petrecut pe o strada din Capitala, cand a fost scuipata de un barbat de pe un moped. Individul a fost depistat in numai jumatate de ora de catre politisti.