- Programul „Strazi deschise” se extinde in weeknd in sectorul 1 al Capitalei, pe strada Alexandru Constantinescu, cu activitați sportive, spectacole de magie și muzica live, iar Calea Victoriei redevine spațiul adecvat pentru plimbarile in aer liber.

- Un detinut condamnat la 18 ani de inchisoare pentru omor, a evadat, marti, dintr-o duba, in fata unei clinici medicale din Sectorul 2 din Bucuresti. ”Marti, 09.04.2024, in jurul orei 15:00, s-a constatat ca detinutul MESZAROS ZSOMBOR, in varsta de 34 de ani, condamnat definitiv la 18 ani de inchisoare…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat ca programul „Strazi deschise” va fi reluat, iar Calea Victoriei va redeveni pietonala in acest sfarsit de saptamana, pe 6 si 7 aprilie. „Incepe cel mai mare eveniment outdoor din Bucuresti, ‘Strazi deschise, Bucuresti – Promenada urbana’ care transforma,…

- Femeia in varsta de 55 de ani, administratora unui bloc din București, a fost ucisa joi de vecinul ei, un barbat de 57 de ani, cu 25 de lovituri de cuțit, potrivit autopsiei. Barbatul a fost reținut vineri, informeaza Agerpres. Barbatul care a ucis-o pe administratoarea unui bloc din Sectorul 2 și-a…

- O femeie din București s-a trezit ca locuința proprietate personala din Sectorul 5 al Capitalei a fost ocupata abuziv de o familie cu șase copii. Femeia a chemat Poliția, dar legea spune nu ii poate scoate pe oameni din casa fara ordin judecatoresc. „Mi-au schimbat yala, tot, mi-au decupat ușa și spun…

- Cadavrul unui barbat, cetațean strain, a fost descoperit vineri pe terasa unui bloc din Sectorul 3 din București. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a descoperi imprejurarile in care acesta a murit. Cei care au facut descoperirea sunt niste muncitori, care aveau de efectuat lucrari la terasa blocului.…