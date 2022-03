Stiri pe aceeasi tema

- Delgaz Grid inlocuiește conductele și branșamentele de gaze naturale pe o lungime de 4,5 kilometri pe strazile Pavlov, Drubeta, Independenței și Memorandului. Este necesara inchiderea circulației, in etape.

- Marți au inceput lucrarile la noul Centru Cultural și Educațional Kuncz, obiectiv asumat de Timișoara prin dosarul de candidatura la titlul de Capitala Europeana a Culturii. Noua cladire va avea parter și doua etaje. Investiția se ridica pe str. Satu Mare, nr. 1A, cu finantare in cadrul Programul Operațional…

- Mare parte din zona aflata in lucru la intersecția dintre strada Bogdaneștilor și Hașdeu va avea circulația rutiera inchisa pentru o buna perioada, pentru a se putea finaliza lucrarile de reabilitare. Investiția in zona ar putea fi finalizata in luna septembrie. ”Undeva in urmatoarele doua luni se va…

- Pentru cuplarea unei noi conducte la sistemul de distribuție a gazelor naturale de pe str. Martir Gabriela Tako nr. 3, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaz in zona, joi, 3 februarie, incepand cu ora 10. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc pe strazile Ion Ionescu…

- Rata de infectare in Timisoara a ajuns la 12,82 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 11,34. Rata de infectare la nivelul judetului este 9,75, in crestere sensibila fata de ziua precedenta, cand a fost 8,59. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Mosnita Noua: 27,83. Astazi,…

- Compania de apa a anunțat, miercuri, ca se intrerupe furnizarea apei pe bulevardul Liviu Rebreanu (porțiunea dintre bulevardul Sudului și Calea Stan Vidrighin), strada Macilor și strada Locotenent Ovidiu Balea din Timișoara in urma unei avarii. De asemenea, se oprește apa, temporar, la Sacalaz, Petrovaselo…

- Un numar de 50 de specialiști vor lucra pentru inceput in cadrul noului centru Bosch Service Solutions deschis la Timișoara, un hub global de achiziții. Acesta va face parte din diviziei Service Solutions din Timișoara (BSO) Compania Bosch, cu activitate in furnizarea de tehnologii și servicii, iși…

- Incepand cu 3 ianuarie, centrele de relații cu publicul ale Delgaz Grid s-au redeschis in toate cele 20 de județe. Cel din Timiș se afla la Timișoara, pe str. Independenței, nr. 26-28. Clienții pot utiliza și platforma online.