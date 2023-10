Stiri pe aceeasi tema

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politisti Potrivit IPJ Constanta, la data de 23 septembrie a.c., in jurul orei 23.15, politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au identificat un barbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Medgidia.In urma testarii cu aparatul drugtest,…

- Pompierii militari din cadrul Garzii de Interventie Baicoi au intervenit in urma cu putin timp pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor in cazul producerii unui accident rutier in orasul Baicoi, strada Republicii. Pompierii militari din cadrul Garzii de Interventie Baicoi au…

- Un baimarean de 35 de ani a fost reținut pentru 24 de ore pentru comiterea de infracțiuni la regimul circulației. Acesta, la data de 15 august a.c., a condus un autoturism pe strada Imașului din Baia Mare, avand direcția de deplasare catre strada Lunci, iar la un moment dat, a ieșit in afara parții…

- Un scandal iscat intr-o comuna din Alba s-a terminat la sediul poliției. Motivul pentru care un barbat a agresat o persoana Un barbat de 40 de ani din comuna Intregalde este cercetat pentru loviri sau alte violențe, dupa ce a batut un alt barbat. Fapta s-a petercut in data de 8 august, iar agresorul…

- La data de 1 august a.c., in jurul orei 1.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campina, in timp ce acționau pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere pe raza de competența au oprit, pe strada Republicii, din municipiu, un autoturism care circula catre strada Mihail…

- Patru persoane, printre care un minor, au fost ranite intr-un accident produs vineri in localitatea Bicaz. ”La data de 21 iulie, in jurul orei 12,30, politistii din cadrul Politiei orasului Bicaz au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Republicii. Din primele cercetari…

- Un adolescent de 17 ani a fost injunghiat in zona omoplatului de un baiat de 14 ani. Cei doi au avut o altercatie, pe o strada din Ploiesti. Tanarul agresor s-a dezechilibrat si a cazut. Acesta s-a lovit la cap de o bordura. Atat victima, cat si atacatorul au ajuns la spital. Incidentul violent a avut…