- O fata de 12 ani a fost agresata de alte doua de 13 ani, pe o strada din judetul Caras-Severin, potrivit News.ro . Victima a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, dar nu a ramas internata. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Caras-Severin au anuntat sambata, ca s-au autosesizat…

- Doua eleve de 16, respectiv 17 ani, și-au batut cu pumnii și picioarele o colega in varsta de 17 ani. Fata batuta și-a chemat sora in varsta de 23 de ani in ajutor, iar aceasta a intrat in școala și a lovit una dintre eleve. Poliția a deschis o ancheta. Poliția orașului Hațeg a fost […] Articolul Batai…

- Un barbat, de 36 de ani, din Craiova, a fost reținut pentru savarșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și amenințare. Polițiști din cadrul Secției 4 Craiova l-au reținut, ieri, pentru 24 de ore, pe barbat. Pe 27 ianuarie, in jurul orei 10.00, polițiștii au fost sesizați despre agresiune…

- Polițiștii din Buzau au fost sesizați de familia unei adolescente, din localitatea Merei, județul Buzau, cu privire la faptul ca aceasta nu a mai revenit acasa de la sfarșitul saptamanii trecute. Familia crede ca fata ar fi plecat la un iubit pe care l-a cunoscut pe Facebook

- Nu e banc! Un polițist l-a luat la bataie pe un alt agent, duminica, dupa o șicanare in trafic pe o strada din Slatina, județul Olt. Unul dintre ei a ajuns la spital. „La data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei 12:00, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la…

- Marți, 2 ianuarie 2024, in jurul orie 10.00, un barbat de 86 de ani, din municipiul Deva, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Valea Frumoasei din municipiul Sebeș, a surprins și accidentat o femeie de 40 de ani, din Sebeș, care era angajata in traversarea regulamentara a…

- La data de 1 ianuarie a.c., in jurul orei 04.20, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre un caz de violența domestica inregistrat la un imobil din municipiu. Polițiștii s-au deplasat de urgența la imobilul in cauza, identificand o femeie de 29 de ani și concubinul acesteia de 42 de ani.…