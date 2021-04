Stiri pe aceeasi tema

- Gratuitatea privind ocuparea locurilor publice cu restaurante si terase de vara se prelungeste pana pe 31 decembrie, potrivit unui proiect de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) din 27 aprilie, informeaza Agerpres.

- In data de 12.04.2021, Poliția Municipiului Vulcan a fost sesizata telefonic, prin numarul de urgența 112, despre faptul ca un cal maltratat, intr-o stare precara de sanatate, se afla pe domeniul public al localitații. In cel mai scurt timp, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției…

- „Legea este lege si, unde este lege, nu e tocmeala. Metrorex a inceput eliberarea spatiilor comerciale care ocupau domeniul public ilegal”, a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ministrul Transporturilor Catalin Drula.„Acele constructii provizorii sunt ilegale sub multiple aspecte. Cel mai important…

- 2 total views …din cauza acestor lucrari care le pun in pericol construcțiile și mai ales un risc major ca alunecarile de teren existente sa se extinda și dezastrul sa ia proporții nemasurate. Costuri enorme deja propuse pentru repararea a ceea ce este, dar daca ar mai urma !!! Proiectul privind aprobarea…

- Unii oameni continua sa arunce gunoaiele pe unde apuca, in Lugoj. Marți, la orele amiezii, un barbat cu domiciliul in Fardea, impreuna cu o femeie, au fost surprinși de polițiștii locali, in timp ce aruncau pe domeniul public, langa imobilul fostei centrale termice din cartierul Micro IV,…

- Bugetul pe 2021 nu va fi adoptat nici in urmatoarea ședința de guvern, care va avea loc marți, a declarat, luni, premierul Florin Cițu. Acesta spune ca intarzierea este ca urmare a faptului ca a cerut ca niciun ban sa nu mearga spre un sector public unde nu se face reforma. Cițu a explicat,…

- Teatrele, cinematografele, restaurantele, barurile, cafenelele si salile de jocuri de noroc din Bucuresti pot fi redeschise la 30% din capacitate incepand de luni, urmare a unei decizii adoptate, vineri, de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta. Vezi și: Dan Bittman revine…