Stiri pe aceeasi tema

- Chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia, chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner au avut o reacție neașteptata in ediția 4 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 25 martie 2024, cand au aflat cine va degusta din preparatele lor de la jocul pentru amuleta.

- Misiune grea, in seara aceasta, la Chefi la cuțite: cei 4 jurați se lupta pentru cea de-a patra amuleta a sezonului 13 gatind cu... 13 ingrediente. ”Azi e o lupta foarte grea. Vreau sa ma concentrez ca sa o pot caștiga”, a anunțat Chef Sautner. ”Am zis ca

- Horia Manea, fostul concurent de la Chefi la cuțite, a venit la iUmor pentru a-și demonstra talentul in arta umorului. Finalul nu a fost unul așteptat de acesta, iar jurații i-au apreciat...mancarea pregatita pentru ei.

- CARAS-SEVERIN – Rulada de iepure cu ierburi aromate l-a facut pe chef Richard Abou Zaki sa-i ofere cuțitul de aur in ediția 3 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 20 martie 2024. Aceasta are posibilitatea sa mearga direct in battle-uri! Lacramioara si-a deschis la Resita, chiar in aceasta luna, o cofetarie…

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, cea de-a doua amuleta din competiție a fost caștigata de Chef Sautner, dupa o intrecere cu o tema care a pus la incercare creativitatea juraților. In seara aceasta, batalia continua pentru inca o amuleta cu un avantaj care

- Prima proba de amuleta a noului sezon de la Chefi la cuțite nu a fost deloc una ușoara pentru noii jurați. Iata cine a reușit sa caștige tigaița de aur! Au existat și nemulțumiri dupa verdictul dat de chef Vlad Padurescu.

- Sezonul 13 al celebrului show Chefi la cuțite vine cu noi schimbari! Iata ce primesc jurații dupa fiecare joc de amuleta. Irina Fodor a facut anunțul neașteptat. Cine va juriza preparatele in seara aceasta.

- Dupa ce fostii membri ai juriului, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu si Catalin Scarlatescu, au demisionat, motivand ca sunt epuizati din cauza filmarilor, iata ca a venit anuntul oficial despre noii jurati ai show-ului culinar.