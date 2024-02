Stiri pe aceeasi tema

- Decizia inchiderii temporare a unitații pe o durata de șase luni a fost luata in urma unui control de verificare masuri, anunța instituția intr-un comunicat de presa. Printre neregulile constatate se numara neigienizarea frigiderelor și a gratarului, dar și preparea unor produse cu o zi inainte de servirea…

- Universul fascinant si inepuizabil al lui Cehov va fi transpus pe scena Companiei „Liviu Rebreanu" a Teatrului Național din Targu Mureș de catre regizorul Sorin Militaru intr-o montare care va fi fidela textului si accesibila publicului contemporan. Premiera spectacolului „Unchiul Vania" va avea loc…

- In mai multe cartiere din Targu Mureș putem vedea, in jurul blocurilor de locuințe, tot felul de garduri și porți improvizate care limiteaza accesul liber. Deși acest lucru, des intalnit inainte de 1989 cand in jurul multor blocuri puteam intalni chiar și gradini de zarzavaturi, este acum interzis se…

- Consilierii județeni din Mureș au votat ieri, in ședința extraordinara, doua proiecte de hotarare, dintre care unul pentru validarea majorarii bugetului general al Județului Mureș pe anul 2023 cu sume de bani pentru finanțarea unor instituții de cultura. Banii provin din alocarea a 2% din impozitul…

- Miercuri, 20 decembrie, fostul prefect al județului Mureș și actual vicepreședinte al Partidului Național Liberal, Mara Toganel, a vizitat, alaturi de Parintele Protopop Razvan Șulea și viceprimarul municipiului Targu Mureș, Alexandru Gyorgy, au vizitat Gradinița Albinuța, unde au fost primiți cu brațele…

- Echipa masculina de baschet CSM Targu Mureș o are ca adversara, sambata, pe teren propriu, pe CSM Focșani, intr-un meci din cea de-a 13-a etapa a Ligii Naționale, Grupa B. Partida, gazduita de Sala Sporturilor "Simon Ladislau", va incepe la ora 18.00. Inaintea acestui joc, mureșenii ocupa locul III…

- Cladirea C3 din incinta Campusului Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a gazduit miercuri, 13 decembrie, vernisajul Expoziției de Arhitectura, eveniment in cadrul caruia pe holurile de la etajul 1 și 2 au fost expuse o parte din lucrarile…

- Statuia ilustrului carturar Petru Maior și-a reluat locul in fața sediului Universitații de Medicina, Farmacie Științe și Tehnologie "George Emil Palade", situat pe strada strada Bernady Gyorgy, iar la statuia academicianului Alexandru Papiu Ilarian din fața Colegiului cu același nume, au fost finalizate…