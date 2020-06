Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 19 iun – Sputnik. Creditele noi acordate de bancile din Republica Moldova in luna mai 2020 au fost in descreștere cu aproape 26 de procente (25,9%) fața de luna mai a anului 2019, potrivit unui raport al Bancii Naționale (BNM). © Photo : BNMCe spune guvernatorul BNM despre relația cu FMI…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in aprilie 2020, la 4,975 miliarde de lei, in crestere cu 3,91% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 0,51%, la 2,075 miliarde de lei (echivalent), conform…

- ING a modificat de mai multe ori in ultimii cinci ani avansul minim solicitat pentru imprumuturi. Banca olandeza a crescut avansul la 25% in mai 2016 pentru creditele ipotecare, in contextul Legii privind darea de plata. Cu toate acestea a revenit la valorile mai mici pana la startul crizei coronavirus.…

- Investitiile straine directe au scazut cu peste 70% in primele doua luni ale anului, la 409 mil. euro, comparativ cu 1,404 mld. euro in 2019 Investitiile straine directe au scazut cu 70,86% in primele doua luni ale acestui an, la 409 milioane de euro, comparativ cu 1,404 miliarde de euro in perioada…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere sedinta de luni, iar valoarea schimburilor a coborat la 29,74 milioane de lei (6,16 milioane de euro), de la 33,89 milioane de lei (7,02 milioane de euro), vineri, potrivit Agerpres.Indicele principal BET s-a depreciat cu 0,57%, la 8.302,45…

- În urma cu circa 2 saptamâni Guvernul a anunțat credite cu dobânda subvenționata pentru IMM-uri prin OUG 29/2020, publicata ulterior în Monitorul Oficial. În ședința de Guvern de joi au mai adoptat o Ordonanța care, potrivit reprezentanților MFP, cuprinde schema de ajutor…