Responsabilii militari din UE, pe lista noilor sancțiuni ale Rusiei Rusia a anunțat, miercuri, ca impune sanctiuni pentru un numar mai mare de responsabili ai Uniunii Europene ca raspuns la ceea ce Moscova afirma ca este o politica „antiruseasca neprietenoasa” a Occidentului, relateaza Reuters, citand un comunicat al Ministerului rus de Externe. Potrivit MAE rus, Rusia interzice intrarea pe teritoriul sau pentru un numar de […] The post Responsabilii militari din UE, pe lista noilor sancțiuni ale Rusiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a cerut Romaniei sa „recunoasca totul” cu privire la livrarile de armament pe care Bucureștiul le-ar trimite Ucrainei, acuzand ca Rusia „știe acum” ce inseamna ajutoarele umanitare acordate de țara noastra statului vecin. Intr-un briefing cu presa susținut miercuri, la Moscova,…

- Rusia va raspunde „in mod adecvat” deciziei Bucurestiului de a declara persona non grata un angajat al ambasadei Rusiei, a comentat reprezentanta oficiala a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, conform declaratiilor difuzate sambata si citate de agentia oficiala de presa TASS. „Desigur, vom…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharov,a a declarat, joi, ca cea mai recenta runda de sancțiuni pe care o impune UE este nelegitima și va avea „consecințe devastatoare” pentru securitate și pentru unele parți ale economiei globale, transmite Reuters. „Uniunea Europeana continua…

- Comisia Europeana adopta, vineri, al șaptelea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei ce va adauga aurul rusesc la lista de importuri interzise in UE și va modifica restricțiile deja in vigoare pentru a evita ingreunarea exporturilor de alimente, potrivit oficialilor citați de Reuters. Noile masuri fac…

- Moscova da de ințeles ca nu a renunțat la ideea de a confisca active și afaceri deținute de companii occidentale in Rusia, scrie Reuters, dupa ce purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe a criticat sancțiunile impuse impotriva țarii sale.

- Ministrii de Externe din statele membre ale Uniunii Europene discuta luni, la Luxemburg, despre modalitati de a scoate din Ucraina milioane de tone de cereale blocate in silozuri din cauza blocadei impuse de Rusia porturilor la Marea Neagra, transmite Reuters, citata de Agerpres. Ucraina este unul…

- Guvernul polonez cere noi masuri punitive impotriva Rusiei pentru a mentine presiunea economica asupra Moscovei sa puna capat invaziei sale din Ucraina, conform dpa. „Din punctul nostru de vedere, un al saptelea pachet de sanctiuni trebuie impus cat mai curand posibil. Trebuie sa mentinem presiunea”,…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei a spus miercuri ca Occidentul „s-a impușcat in cap” in efortul de a limita importurile de energie din zacamintele de petrol și gaze din Siberia, in timp ce China a rezistat cu succes incercarilor aliaților vestici de a semana discordie intre…