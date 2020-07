Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 94-a aniversare a reginei Elisabeta a II-a a fost marcata sâmbata printr-o versiune redusa a ceremonialului militar traditional „Trooping the Colour” (defilarea drapelului), ce s-a desfașurat la castelul regal Windsor, și nu în centrul Londrei, cu mii de oameni în…

- Cea dea 94-a aniversare a reginei Elisabeta a II-a a fost marcata sambata printr-un ceremional militar restrans, la castelul regal Windsor, și nu in centrul Londrei, scrie Agerpres, citand AFP.

- Cea dea 94-a aniversare a reginei Elisabeta a II-a a fost marcata sambata printr-o versiune redusa a ceremonialului militar traditional "Trooping the Colour" (defilarea drapelului) la castelul regal Windsor, nu in centrul Londrei, cu mii de oameni in public, ca de obicei, relateaza dpa si AFP. Garzile…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii de peste sapte decenii, sarbatoreste miercuri implinirea varstei de 99 de ani, cu mai putina fanfara decat de obicei, relateaza miercuri Reuters. Philip, ducele de Edinburgh, isi va petrece ziua de nastere in mod privat la…

- Prințul Philip, soțul reginei Elisabeta a Marii Britanii, implinește, miercuri, 99 de ani. El iși va serba ziua de naștere alaturi de regina in izolare, la Castelul Windsor, in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza The Guardian. Regina, in varsta de 94 de ani, și Philip mențin astfel regulile…

- Regina Elizabeth II, in varsta de 94 de ani, a fost fotografiata calare in curtea palatului Windsor, aceasta fiind prima aparitie a ei dupa ce s-a plasat in autoizolare.Imagini cu regina plimbandu-se calare prin gradinile castelului Windsor, unde se afla alaturi de printul consort Philip,…

- Regina Elisabeta a II-a i-a acordat permisiunea lui Boris Johnson sa faca miscare in gradinile Palatului Buckingham. Johnson poate continua recuperarea dupa infectarea cu COVID-19 și ușureaza munca echipelor de securitate –locatarul din Downing Street alerga zilnic in spații publice. Resedinta reginei…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a acordat permisiunea premierului Boris Johnson sa faca miscare in gradinile Palatului Buckingham, relateaza miercuri ziarul The Telegraph, citat de dpa. Exercitiile fizice fac parte din eforturile premierului britanic de a-si continua recuperarea dupa infectarea…