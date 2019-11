Stiri pe aceeasi tema

- Istoricul rus, specialist in Napoleon, era, se pare, sub influenta alcoolului in momentul in care politistii l-au scos sambata dimineata din raul Moika, in Sankt Petersburg, fosta capitala imperiala a Rusiei, avand asupra sa un rucsac in care au fost gasite bratele unei femei si un pistol de semnalizare.…

- Celebrul istoric rus Oleg Sokolov, arestat sambata de politia rusa dupa ce a fost scos din apele unui rau avand asupra sa un rucsac continand bratele unei femei, a marturisit ca si-a ucis si dezmembrat iubita in varsta de 24 de ani, a declarat avocatul acestuia duminica pentru AFP. Istoricul…

- O tanara de 24 de ani a fost ucisa și tranșata de un faimos profesor de istorie din Rusia, cu care avea o relație. Ucigașul, care a fost decorat și cu Legiunea de Onoare a Franței, a fost gasit intr-un rau, avand cu el un rucsac in care erau mainile taiate ale victimei, anunța observator.tv.Citește…

- Un renumit istoric rus, specialist în Napoleon și decorat cu Legiunea de Onorare a Franței, a fost arestat sâmbata la Sankt Petersburg, fiind suspectat ca și-a ucis o fosta studenta, a anunțat poliția locala, citata de AFP."Un barbat de 63 de ani a fost scos sâmbata dimineața…

- Asasinul de 21 de ani din Prahova, suspectul principal al crimei din Șotrile, și-a recunoscut fapta imediat dupa ce a fost prins. Motivația crimei este amețitoare. Am omorat-o fiindca m-a imbolnavit, a fost prima lui declarație. Cei doi ofițeri din poliția Prahova care l-au capturat au mers pe principiul…

- Un fotbalist de 21 de ani a murit dupa s-a aruncat sub roțile unui tren expres, la 12 ore dupa ce s-a desparțit de iubita lui, din cauza unor mesaje pe care le-a descoperit in telefonul fetei, informeaza digi24.ro.

- Un adolescent din Marea Britanie a avut parte de un sfarșit tragic dupa ce a mancat un sandviș cu pui la un restaurant din Londra. Baiatul sarbatorea marjoratul impreuna cu prietneii lui. Tanarul a suferit o ...

- Owen Carrey, un adolescent din Marea Britanie, a murit, dupa ce a mancat un sandviș cu pui la un restaurant din Londra, in timp ce sarbatorea implinirea a 18 ani. Tanarul a suferit o reacție alergica, iar aceasta s-a dovedit a-i fi fatala. Baiatul a murit pe 22 aprilie 2017, dupa ce a consumat un burger…