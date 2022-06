Stiri pe aceeasi tema

- Un fotoreporter ucrainean si un militar care il insotea par sa fi fost „executati cu sange rece” in primele zile ale invaziei Rusiei in Ucraina in timp ce cautau in padurile ocupate de rusi drona disparuta a fotoreporterului, a anuntat organizatia Reporteri Fara Frontiere, miercuri, citand concluziile…

- Directoratul Ucrainean de Informatii a publicat o conversatie interceptata intre un soldat rus si mama sa in care acesta se plange ca organele de comanda nu pot retrage trupele din Ucraina pentru ca intreaga lume va vedea ce au facut acolo.

- Ucraina lanseaza o „Carte a calailor”, in care sunt adunare dovezi ale crimelor de razboi comise in timpul ocupației Rusiei, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, citat de The Guardian.

- Rusia "nu va fi trasa la raspundere" pentru crimele de razboi comise in Ucraina, datorita puterii sale ca "stat nuclear" si "santajeaza Europa cu amenintari", a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru grupul de experti Chatham House. De asemenea, liderul ucrainean…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 61. La Kiev au sosit secretarul american al apararii, Lloyd Austin, și Antony Blinken, secretarul de stat american, care s-au intalnit, noaptea trecuta, cu presedintele Volodimir Zelenski. UPDATE 13:45. Rusia anunta incetarea ostilitatilor pentru a lasa civilii sa plece…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a multumit poporul ucrainean pentru cele 50 de zile de rezistenta in fata asaltului Rusiei asupra tarii. „Multumita lui Dumnezeu, fortelor armate ucrainene si poporului nostru, ne-am aparat cea mai mare parte a tarii”, a menționat Zelenski in mesajul sau video…

- Ucraina are nevoie ca tarile NATO sa-i trimita arme ''acum'' pentru a respinge ofensiva rusa, altfel ''va fi prea tarziu'', a declarat joi ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba la o reuniune a Aliantei desfasurata la Bruxelles, transmite AFP. ''Nu ma indoiesc ca Ucraina va avea armele necesare…