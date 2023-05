REPORTAJ. Axa NASA-Militari. Povestea specialiștilor români care participă la misiunea spațială ce va aduce probe din solul de pe Marte In spatele unor blocurii tipice din Capitala, in cladiri industriale ce dateaza din epoca comunista, o echipa de cercetatori romani face performanța. Proiecteaza și vor produce componente esențiale din brațul cu care se vor recupera 500 de grame din solul marțian pentru a fi aduse pe Pamant. Libertatea va prezinta unul dintre locurile in care Romania produce inalta tehnologie.București, cartierul Militari. La cateva sute de metri de stația de metrou Pacii, in spatele blocurilor și al catorva case cu garduri de tabla inșirate pe drum, specialiști romani construiesc componente pentru o sonda spațiala… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

