Stiri pe aceeasi tema

- Nemulțumiți de acuzațiile directorului general Adrian Criț, ce reclama furturi de combustibil și de piese de schimb, sindicaliștii din Societatea de Transport București au anunțat ca vor depune plangeri penale pe adresa lui. Vizat este și edilul Nicușor Dan, care s-ar fi antepronunțat in cauza cercetarii…

- Aceasta este o dovada "de dispreț fața de lege și fața de cetațeni din partea lui Nicușor Dan", continua Firea, pe pagina de Facebook.„Inca o dovada de dispreț fața de lege și fața de cetațeni din partea lui Nicușor Dan. Tribunalul București il obliga sa plateasca peste 317.000 de euro despagubiri unui…

- Magistrații Tribunalului București au decis sa-l oblige pe primarul Nicușor Dan la plata a peste 317.000 de euro catre compania Centrum Bucharest Development S.R.L., din cauza ca municipalitatea nu a taiat doi arbori. „Obliga parații Direcția de Mediu a Municipiului București și Primarul General al…

- Primarul general al capitalei, Nicușor Dan, a pierdut procesul in care era acuzat de Centrum Bucharest Development SRL ca a refuzat sa dea aviz pentru defrișarea a doi arbori. Instanța a obligat Directia de Mediu a Municipiului Bucuresti si Primarul General al Municipiului Bucuresti sa emita avizul…

- ”Nu a ieșit nicio mașina pana la ora 6 dimineața. Nu știm la ce ora ar putea ieși sau daca vor ieși mașinile pe traseu”, au declarat vineri dimineața reprezentanții STB, contactați de HotNews. Reamintim faptul ca STB a transmis joi seara, printr-un comunicat de presa , ca personalul implicat in greva…

- Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele nu au ieșit pe traseu nici vineri dimineața in București, pentru a doua zi consecutiv, deși acțiunea a fost declarata ilegala de catre Tribunal. Primarul general, Nicușor Dan, se afla la sediul Societații de Transport București de la 6 dimineața, discutand cu conducerea…

- Dupa ce Inspectoratul de Stat in Construcții a decis ca edilul nu a emis in termenul legal certificatul de urbanism care ar fi permis racordarea la energia electrica.Potrivit documentului publicat de jurnaliștii de la Puterea, instituția arata ca Nicușor Dan nu a respectat legea.In replica, primarul…

- Prețul real al gigacaloriei in rețeaua centralizata din București, in contextul noilor majorari, este de 980 de lei, a anunțat primarul general, Nicușor Dan. Acesta propune ca populația sa achite 280 de lei, diferența urmand a fi subvenționata de stat și municipalitate. In cazul in care s-ar pastra…