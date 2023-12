Renumitul bucătar australian Bill Granger – „naşul” pâinii prăjite cu avocado – a murit la vârsta de 54 de ani El a murit intr-un spital din Londra, in ziua de Craciun, la varsta de 54 de ani, cu sotia si cele trei fiice alaturi de el. „Va fi tinut minte ca «Regele micului dejun», pentru ca a transformat mancarea nepretentioasa in ceva special, plin de soare”, a transmis familia pe Instagram. „Va fi profund regretat de toti”, se mai arata in postare. Cauza mortii sale nu a fost facuta publica. De-a lungul carierei sale de 30 de ani, Granger a publicat 14 carti de bucate, a realizat mai multe emisiuni culinare la televiziune si a deschis mai mult de o duzina de restaurante in orase precum Sydney, Londra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

