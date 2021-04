Popularul actor si om de televiziune Juan Joya Borja, mai cunoscut sub numele de „El Risitas”, a murit la spitalul Virgen del Rocio din Sevilla. Acesta a fost transferat de la Spitalul Caridad din Sevilla, unde era internat din luna septembrie a anului trecut, la Spitalul Universitar Virgen del Rocio, dupa o recidiva brusca a bolii sale, relateaza ABC. Indragitul om de televiziune a incetat din viata la scurt timp dupa transfer. Actorul a ajuns faimos la nivel international in urma unui videoclip ce s-a viralizat pe Reddit in 2014. Rasul sau unic a facut inconjurul lumii, iar suprapunerea sa cu…