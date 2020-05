Renumita brânză franceză ar putea ajunge la gunoi Fermierii francezi suna alarma: piața de branzeturi se topește pe fondul pandemiei de coronavirus. Cei mai importanți producatori ai țarii avertizeaza ca inchiderea restaurantelor și o incetinire a comerțului internațional au provocat o scadere de 60 la suta a vanzarilor de branzeturi, de la Camembert la Roquefort. Aceasta ar putea lasa un excedent de branza de […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

