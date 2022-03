Stiri pe aceeasi tema

Guvernul saudit a insistat marti asupra angajamentului sau fata de acordul OPEC+ pentru o crestere graduala, dar limitata, a productiei de petrol, manifestandu-si din nou opozitia fata de o sporire mai rapida a productiei care sa franeze cresterea continua a pretului barilului de petrol dupa invazia…

Ministerul rus al Finantelor acuza luni ca sanctiunile vizand Moscova din cauza invaziei si razboiului rus din Ucraina au scopul sa provoace o intrare in incapacitate de plata "artificiala" a Rusiei, relateaza AFP.

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, susține ca Ucraina este a Rusiei și ei vor decide ceea ce vor face in aceasta țara. Lavrov se plange ca rușii sunt persecutați in Ucraina și acuza Occidentul ca și-a impus stilul de viața in Ucraina.

Cotatiile la grau au continuat sa scada miercuri, dupa ce un important raport al Departamentului american al Agriculturii a aratat ca stocurile mondiale vor creste, gratie unei recolte peste asteptari in Australia, ceea ce va ajuta la reducerea impactului creat de razboiul din Ucraina, transmite…

Secretarul de stat al SUA Antony Blinken s-a intalnit astazi cu prim-ministrul Estoniei Kaja Kallas. In timpul unui briefing de presa comun, Kaja Kallas a reiterat necesitatea sprijinului comun pentru Ucraina - un mesaj pe care Occidentul l-a subliniat inca de la inceputul invaziei.

Moscova continua contactele cu Washingtonul, majoritar prin ambasade, si crede ca negocierile cu Ucraina in Belarus ar putea duce la rezultate, a declarat joi adjunctul ministrului rus al afacerilor externe, Serghei Riabkov, citat de TASS, informeaza Reuters.

Sala de sport si mai multe sali de clasa de la Scoala gimnaziala ''Petru Musat'' din orasul Siret au fost amenajate pentru a servi drept adaposturi temporare pentru refugiatii din Ucraina, potrivit Agerpres.

SUA si Marea Britanie vor incerca sa opreasca accesul companiilor ruse la dolari americani si lire sterline daca Kremlinul ordona o invazie a Ucrainei, a declarat premierul britanic Boris Johnson pentru BBC, relateaza Reuters.