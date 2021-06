Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul francez Renault a incheiat parteneriate cu Envision AESC, din China, si Verkor, din Franta, pentru a produce baterii de masini electrice in nordul Frantei, in apropiere de hub-ul sau ”Renault ElectriCity”, transmite Reuters. Producatorii de automobile din intreaga lume se lupta…

- Vremea extrema a facut prapad in Europa și a dat naștere tornadei care a devastat Cehia. Directorul ANM a spus vineri, la Digi24, ca cea din Cehia este una dintre cele mai puternice din istoria Europei. Au mai avut loc astfel de fenomene in 1967 și in 1984, și au lovit Franța, Olanda și Belgia, respectiv…

- Dupa informațiile neoficiale aparute in urma cu o saptamana, Renault a confirmat acum proiectul privind crearea unui hub de producție pentru mașini electrice in Franța. Grupul și sindicatele au semnat un acord privind inființarea Renault ElectriCity, noua entitate juridica care reunește locațiile din…

- Baon.hu, portalul de stiri pentru judetul Bacs-Kiskun, care gazduieste uzina Daimler, precizeaza ca productia s-a oprit miercuri, iar masura va dura pana pe 2 mai. Mercedes-Benz Manufacturing Ungaria nici nu confirma, nici nu infirma inchiderea fabricii. Cotidianul de afaceri Vilaggazdasag a mentionat…