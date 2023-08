Stiri pe aceeasi tema

- Companiile occidentale nu au de ales decat sa scada prețurile daca vor sa țina piept desantului chinez Renault a anunțat deja ca va reduce costurile de producție pentru modelele sale electrice cu 40% incepand cu 2027. „Este clar ca suntem in competiție și ca timpul este esențial, dar aceasta este afacerea…

- Constructorii auto Renault Group si Nissan Motor Co. Ltd au incheiat miercuri acordurile definitive prevazute in acordul-cadru obligatoriu semnat la 6 februarie 2023, care oficializeaza reechilibrarea actiunilor incrucisate dintre Renault Group si Nissan si consolidarea guvernantei Aliantei, informeaza…

- Stații de reincarcare pentru vehicule electrice și Rabla Clasic 2023: Noi dosare au fost aprobate de catre AFM Stații de reincarcare pentru vehicule electrice și Rabla Clasic 2023: Noi dosare au fost aprobate de catre AFM Noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Stații de reincarcare pentru…

- IVanzarile marcii Dacia a Renault au inregistrat o crestere anuala de 24,2% in primele sase luni ale anului, a declarat marti unitatea low-cost a constructorului francez de automobile, subliniind importanta marcii accesibile, pe fondul incertitudinii economice, transmite Reuters. n ciuda imbunatatirilor,…

- In ciuda imbunatatirilor, problemele legate de lantul de aprovizionare persista, reducand productia din Maroc a masinii de oras Dacia Sandero cu 20.000 in timpul perioadei, a spus un direcor. Dacia, care se mandreste cu best-sellere precum Sandero, si isi extinde gama de vehicule electrice (EV), a vandut…

- Producatorul auto japonez a stabilit joi conditiile unui contract de revizuire a parteneriatului cu Renault si a convenit cu partenerul sau francez asupra sumei care va fi investita in unitatea de vehicule electrice Ampere, a scris Yomiuri. Un purtator de cuvant al Nissan a declarat ca discutiile despre…

- Renault are ambiții mari cu marca sport Alpine care nu vinde decat cateva mii de mașini in fiecare an. Vor fi lansate șapte noi modele electrice pana in 2030, de la unele mici, pana la SUV-uri mari. Marca era „muribunda” acum șase ani, dar a fost revitalizata de Renault.

- Renault vrea sa produca vehicule electrice in Coreea de Sud. Renault Korea Motors, subsidiara din Coreea de Sud a Renault, a anuntat joi ca discuta cu Guvernul de la Seul producerea de vehicule electrice (EV) la unica sa fabrica din Busan, in contextul accelerarii electrificarii de catre grupul francez,…